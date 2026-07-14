Крестный ход «Дорогой Спасителя» прошёл в Псковской области

15:51, 14 июля 2026, ПАИ

Традиционный крестный ход «Дорогой Спасителя» из Спасо-Елеазаровского монастыря на острова Талабского архипелага на Псковском озере прошёл в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия РПЦ



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия РПЦ



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия РПЦ



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия РПЦ



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия РПЦ









Крестный ход начался с молебна в Спасо-Елеазаровском монастыре, который совершил клирик обители протоиерей Сергий Иванов. За богослужением молились насельники Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря и многочисленные паломники, которые прибыли со всей России.

По окончании молебна участники крестного хода прошли пешком по лесной дороге до причала на реке Толбе и на катерах добрались по Псковскому озеру на остров Верхний. С берега они проследовали в храм Святых Апостолов Петра и Павла, где состоялась Божественная литургия. По окончании литургии состоялся праздничный молебен. Затем у стен храма на могиле бывшего настоятеля иерея Сергия Демидова совершили заупокойную литию.

Далее крестоходцы отправились к поклонному кресту на Досифеевской горке, где в древности находился скит Петропавловского монастыря. Завершился праздник на острове совместной трапезой.

Затем крестоходцы переправились на остров Талабск, где их встретил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца игумен Паисий (Гидраш). В храме прошёл молебен с акафистом Иисусу Сладчайшему, который так любил петь старец протоиерей Николай Гурьянов. В завершение молебна все прошли к могиле отца Николая, где была отслужена заупокойная лития. После угощения крестоходцы отправились в обратный путь.

Ранее сообщалось, что крестный ход на байдарках и сапбордах прошёл в Себеже.