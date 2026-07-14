Турпотенциал Псковской области представили туроператорам

19:35, 14 июля 2026, ПАИ

Презентация туристического потенциала Псковской области прошла для туроператоров из Санкт-Петербурга, Москвы и Владимирской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве туризма.

Всего мероприятие собрало порядка 20 представителей туриндустрии. Среди участников со стороны нашего региона – ТИЦ Псковской области, туроператоры «Славянский тур», «Континент тур», «Фабрика экскурсий», «Глобус», «Сказочное путешествие» и «Соцтурпроф».

«Каждая из компаний представила сборные программы, которые могут заинтересовать как индивидуальных туристов, так и организованные группы. Особый интерес вызвали предложения для школьных групп и интерактивные программы», – отметили специалисты профильного министерства.

В завершение мероприятия стороны обменялись контактами, что станет основой для дальнейшего взаимодействия и реализации совместных проектов.