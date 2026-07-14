В Пскове стартовал XVII Международный пленэр профессиональных художников

19:51, 14 июля 2026, ПАИ

В Пскове стартовал XVII Международный пленэр профессиональных художников «Псков приглашает друзей – 2026». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

В этом году участниками пленэра стали художники из Новополоцка, Пинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и Пскова. В программе – работа в Пскове, Изборске, Печорах и на острове Залита.

Итогом творческой работы станет традиционная выставка, которая откроется 21 июля в 14:00 в выставочном зале Детской художественной школы (Псков, улица Конная, 30). Псковичей и гостей города приглашают познакомиться с работами художников.

Организатором выступает Детская художественная школа города Пскова.