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Общество

В Пскове стартовал XVII Международный пленэр профессиональных художников

В Пскове стартовал XVII Международный пленэр профессиональных художников «Псков приглашает друзей – 2026». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Фото здесь и далее: управление культуры администрации Пскова

В этом году участниками пленэра стали художники из Новополоцка, Пинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и Пскова. В программе – работа в Пскове, Изборске, Печорах и на острове Залита.

Итогом творческой работы станет традиционная выставка, которая откроется 21 июля в 14:00 в выставочном зале Детской художественной школы (Псков, улица Конная, 30). Псковичей и гостей города приглашают познакомиться с работами художников.

Организатором выступает Детская художественная школа города Пскова.

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