Молодых учёных из Псковской области приглашают к участию в форуме «Полюс»

20:14, 14 июля 2026, ПАИ

Всероссийский форум молодых учёных «Полюс» пройдёт в Архангельске с 30 сентября по 3 октября. Мероприятие станет площадкой для эффективной коммуникации талантливых студентов, молодых учёных, экспертов, представителей технологических компаний и органов власти. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Организатором форума выступает центр молодых исследователей «Полюс». Участников ждёт проектная работа по решению практических задач от крупных технологических и медиакомпаний страны.

В рамках форума запланированы три тематические смены:

«Популяризаторы» – для молодых людей, желающих заниматься популяризацией отечественной науки и созданием современного научно-популярного контента;

«Исследователи» – для создания научных проектов, формирования междисциплинарных научных групп и решения научно-технологических задач, актуальных для развития Арктической зоны России;

«Первые» – площадка для обучающихся школ, активистов «Движения первых» в возрасте от 14 до 17 лет, проявляющих интерес к науке и научным исследованиям.

В рамках форума пройдёт всероссийский конкурс молодёжных проектов. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Минимальный грант – пять тысяч рублей, максимальный – миллион рублей.

Конкурс проводится по 18 номинациям, охватывающим самые разные направления: от развития малых территорий и поддержки межкультурного диалога до экологического просвещения, сохранения исторической памяти и вовлечения молодёжи в сферу науки и технологий. Участие в форуме бесплатное.

Для участия необходимо заполнить заявку в системе ФГАИС «Молодёжь России».