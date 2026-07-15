Полицейские раскрыли серию краж из магазинов в Пскове и Опочке

12:17, 15 июля 2026, ПАИ

Псковские полицейские раскрыли серию краж из магазинов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этом году из торговых залов нескольких сетевых магазинов на улицах Коммунальной, Вокзальной, Стахановской, Рижском проспекте в Пскове неизвестный украл продукты и алкоголь. Причинённый ущерб уточняется.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий и установили личность гражданина, подозреваемого в совершении краж. Им оказался безработный, ранее судимый 24-летний пскович. Он дал признательные показания.

Он сейчас обвиняется в совершении четырёх краж из магазинов Пскова, а также одной кражи из магазина в Опочке. Также устанавливается возможная причастность молодого человека к совершению и других подобных краж.

В отношении псковича возбудили уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведётся следствие.