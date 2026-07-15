Склад с торфом и упаковкой сгорел в Плюсском районе

09:46, 15 июля 2026, ПАИ

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали два техногенных пожара, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС.

Первый пожар произошел в 12:56 в промышленной зоне Замошье Плюсского района. Там полностью выгорел изнутри производственный накопитель сырья. В результате пожара сгорели 35 рулонов упаковочного материала и три кубометра торфяной пыли. По предварительной версии, причиной возгорания стало самовоспламенение веществ и материалов. На месте работали 10 специалистов областной противопожарной службы, 15 добровольных пожарных и четыре единицы техники.

Второй пожар произошел в 20:55 в деревне Ступино Опочецкого района. Там сгорел нежилой дом. Предварительно, причиной возгорания стал удар молнии. Пожар ликвидировали шесть сотрудников МЧС России с использованием двух единиц техники.