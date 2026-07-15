Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Склад с торфом и упаковкой сгорел в Плюсском районе

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали два техногенных пожара, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС.

Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

Первый пожар произошел в 12:56 в промышленной зоне Замошье Плюсского района. Там полностью выгорел изнутри производственный накопитель сырья. В результате пожара сгорели 35 рулонов упаковочного материала и три кубометра торфяной пыли. По предварительной версии, причиной возгорания стало самовоспламенение веществ и материалов. На месте работали 10 специалистов областной противопожарной службы, 15 добровольных пожарных и четыре единицы техники.

Второй пожар произошел в 20:55 в деревне Ступино Опочецкого района. Там сгорел нежилой дом. Предварительно, причиной возгорания стал удар молнии. Пожар ликвидировали шесть сотрудников МЧС России с использованием двух единиц техники.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июля 2026

Житель Молдовы ради подруги вплавь пересёк границу в Псковской области и получил штраф
15 июля 2026

Склад с торфом и упаковкой сгорел в Плюсском районе
14 июля 2026

Гражданина Бангладеш арестовали в Псковской области за незаконное пересечение границы
14 июля 2026

47 тысяч звонков поступило в систему «112» в Псковской области в июне
14 июля 2026

Кражу золотых изделий раскрыли полицейские в Великих Луках
14 июля 2026

Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с возможным насилием над женщиной и ребёнком в Великих Луках
14 июля 2026

Следственный комитет заинтересовался избивавшим жену блогером из Великих Лук
13 июля 2026

В Гдове подросток получил травмы после падения с питбайка

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...