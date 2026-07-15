Мошенники лишили жителей Пскова и районов более миллиона рублей
Несколько жителей Пскова, Псковского и Островского районов лишились сбережений после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестные злоумышленники под видом правоохранителей и сотрудников банковской сферы по телефону и в мессенджерах обманом завладели деньгами жителей региона.
Махинаторы настоятельно рекомендовали собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь незамедлительно перевести сбережения на «безопасные счета». А отдельных пользователей злоумышленники лишили денег при совершении на сайте операций купли-продажи товаров.
В итоге жители региона лишились более миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.