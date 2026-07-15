Житель Молдовы ради подруги вплавь пересёк границу в Псковской области и получил штраф

10:09, 15 июля 2026, ПАИ

Печорский районный суд признал гражданина Республики Молдова виновным в незаконном пересечении государственной границы России и назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В мае 2026 года мужчина находился на территории Эстонии и решил незаконно попасть в Россию, чтобы навестить знакомую, проживающую в Московской области.

По данным суда, он подошел к российско-эстонской границе, после чего пешком направился в сторону России и, минуя пункты пропуска, переплыл реку, незаконно пересек государственную границу. Впоследствии его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). Суд признал гражданина Молдовы виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.