Гражданина Бангладеш арестовали в Псковской области за незаконное пересечение границы

15:39, 14 июля 2026, ПАИ

Печорский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Народной Республики Бангладеш, подозреваемому в незаконном пересечении государственной границы России. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По данным дознания, в начале июля мужчина, не имея действительных документов, дающих право на въезд в Россию, незаконно пересек государственную границу со стороны Латвии.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»).

Суд удовлетворил ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и заключил подозреваемого под стражу до 3 августа 2026 года включительно.