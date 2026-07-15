В Новоржевском районе пьяный сторож угнал трактор и попал на нём в ДТП

12:38, 15 июля 2026, ПАИ

Угон трактора раскрыли полицейские в Новоржевском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, около 23:00 13 июля с территории сельхозорганизации в деревне Жадрицы Новоржевского района угнали колёсный трактор МТЗ-82.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники местного отделения полиции установили личность подозреваемого в совершении угона. Им оказался 45-летний сторож этой сельхозорганизации. Угнанный трактор с техническими повреждениями обнаружили на территории деревни Жадрицы.

По версии следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил воспользоваться доступной ему техникой в своих целях, но не справился с управлением и попал в ДТП.

В настоящее время в отношении новоржевца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.