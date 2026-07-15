Подписан в печать 113-й выпуск «Михайловской пушкинианы»

13:08, 15 июля 2026, ПАИ

В типографии «Псковское возрождение» подписан в печать новый, 113-й выпуск «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике, основу нового тома составили материалы XVI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева, а также статьи и заметки, подготовленные по итогам музейных научно-практических чтений «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная…» в рамках многолетнего проекта «Библиотека в усадьбе». Оба эти события, уточнили в музее, состоялись в апреле текущего года.

«Центральная тема круглого стола памяти Михаила Ефимовича Васильева была напрямую связана с историческим календарём: в 2026 году исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны, — рассказывает редактор издания Ольга Бахтина. — Поэтому в фокусе внимания авторов публикаций, размещённых в первом разделе книги, оказалось военное и послевоенное время — каждое со своими вызовами и задачами, требующими колоссального напряжения сил и порой нетривиальных решений».

Кроме того, среди материалов этого раздела читатели найдут новые для себя сведения и о других периодах истории Святогорья: например, о послереволюционной истории водяной мельницы в деревне Бугрово и судьбе её владельца (автор публикации — Денис Виноградов, хранитель «Музея-мельницы в деревне Бугрово») или о Святогорском монастыре в преддверии пушкинского юбилея 1999 года (автор — Лаура Пурвинь, старший научный сотрудник отдела сохранения некрополя Ганнибалов — Пушкиных и объектов культурного наследия Пушкинского заповедника).

«Главную тему «библиотечных» чтений, — продолжает Ольга Бахтина, — определило очевидное: книжное собрание является своего рода слепком образа мысли его владельца, и анализ личных библиотек позволяет создать или существенно дополнить представление о человеке читающем».

В этой части сборника особо значимыми для музейщиков «Михайловского», да и для всех, кому интересны судьбы и характеры людей пушкинского круга, можно назвать публикации «Круг чтения Алексея Вульфа: материалы к выставке» (автор — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина) и «Хозяйственные и общественные интересы А. Н. Вульфа по книгам из библиотеки Тригорского» (автор — Дмитрий Григорьев, методист по научно-просветительской деятельности).

Эти два основных раздела книги дополнены статьями «Предприятия села Захино и их арендатор А. Тиме (1920-е годы)» и «Пушкин — русский европеец: в продолжение темы». Первая из них принадлежит перу профессора кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского госуниверситета, кандидата исторических наук, известного исследователя советского периода псковской истории Анатолия Филимонова. Автором второй является филолог Людмила Тихонова, много лет проработавшая в Пушкинском заповеднике, в том числе в период с 2012-го до ноября 2023 года — заместителем директора по музейной, научной и экскурсионной работе.

В музее рассчитывают, что новый выпуск «Михайловской пушкинианы» будет востребованным не только среди специалистов — музейных работников, историков, литературоведов и искусствоведов, но и среди широкого круга читателей, интересующихся историей отечественной культуры, пушкинскими местами и прошлым Псковского края.

Возрастная рекомендация для читателей новой «Михайловской пушкинианы» — 12+.