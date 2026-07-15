В Псковском перинатальном центре запустили диагностику репродуктивного здоровья без предварительной записи

14:31, 15 июля 2026, ПАИ

В Псковском клиническом перинатальном центре появилась возможность пройти диагностику репродуктивного здоровья без предварительной записи для женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Для прохождения обследования достаточно прийти в женскую консультацию в любой будний день с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:00, имея при себе полис ОМС. Регистратура направит пациентку на сдачу анализов в этот же день и сразу запишет на приём к врачу – акушеру-гинекологу.

Первый этап диагностики включает микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, а также определение ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путём, методом полимеразной цепной реакции.

Второй этап проводится по результатам первого в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза при наличии показаний. Он включает определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска (для женщин в возрасте 30, 35, 40 и 45 лет, один раз в пять лет), ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желёз, а также осмотр врача – акушера-гинеколога.

Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС. «Не откладывайте здоровье на потом – подарите себе уверенность в настоящем и будущем. Ваше здоровье – наша общая ценность», – призвали псковичей в перинатальном центре.