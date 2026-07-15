Осторожно – змеи: псковичам напомнили правила безопасного поведения в лесу
Основные правила поведения при встрече со змеями в летний период напомнили псковичам. Информацию опубликовали в официальной группе Псковского лесопитомника в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать несколько основных мер предосторожности, чтобы избежать опасных ситуаций. Так, змеи не нападают первыми – укус для них является самообороной, поэтому не следует их тревожить. При обнаружении пресмыкающегося рекомендуется замереть и дать ему спокойно уползти, не паникуя. Категорически запрещено пытаться поймать, схватить или ударить змею.
В лесу необходимо смотреть под ноги, носить закрытую обувь и длинную одежду. В случае укуса пострадавшему необходимо немедленно обратиться к врачу, самостоятельно извлекать яд не рекомендуется.
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