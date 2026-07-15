В Псковском кремле пройдёт исторический праздник «Малая дружина»

14:38, 15 июля 2026, ПАИ

Исторический праздник «Малая дружина» пройдет в Псковском кремле 18 июля. Для гостей подготовят интерактивные площадки, на которых можно будет проверить силу, ловкость и меткость, а также познакомиться с элементами ратного искусства, сообщили ПАИ в пресс-службе Пссковского музея-заповедника.

Юных участников ждут «Ратные подвиги» - командная игра, во время которой предстоит облачиться в снаряжение, сразиться с соперниками и захватить их знамя.

На площадке «Стена щитов» все желающие смогут почувствовать себя русскими дружинниками, изучить основные команды и попробовать действовать в строю.

Любителей стрельбы приглашают в лучный тир, где можно будет освоить базовые навыки обращения с луком и познакомиться со средневековыми традициями. Проверить свою меткость также предложат в суличном тире, где гости смогут попробовать метание сулиц.

Праздник пройдет с 11:00 до 15:00 на территории Псковского кремля (улица Кремль, 4). Для посещения необходимо приобрести входной билет в музейный комплекс согласно действующему прейскуранту. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8112) 33-10-65.