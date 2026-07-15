В Пскове перекроют улицы из-за концерта «Ленинграда»

12:58, 15 июля 2026, ПАИ

Несколько улиц перекроют в Пскове 25 июля, следует из постановления, опубликованного на сайте администрации города.

С 08:00 до 23:00 временное прекращение движения транспорта введут по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта и по улице Спортивной.

В качестве объездов можно использовать улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.

Ограничения вводятся для проведения концерта группы «Ленинград», а также ради безопасности граждан и создания условий для проведения соревнований.

Напомним, концерт «Ленинграда» станет первым крупным музыкальным событием на обновлённом стадионе «Машиностроитель» после реконструкции. Организаторы планируют грандиозное шоу с собственной сценой и звуком.

На концерте ожидается до 10 тысяч поклонников творчества группы «Ленинград». Зрители без билетов не смогут увидеть выступление коллектива – ни из-за забора, ни с прилегающих улиц.