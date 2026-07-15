Руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества» станет гостьей программы «Среда обитания»

12:45, 15 июля 2026, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева станет гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 июля, в 14:00.

Каких результатов добился фонд за три года работы? С какими обращениями чаще всего приходят ветераны СВО и их близкие? Насколько охотно работодатели идут навстречу участникам специальной военной операции? Готовы ли ветераны открывать свой бизнес и кто может им в этом помочь? Какие псковские практики вызывают наибольший интерес у коллег из других регионов? Как развивается сотрудничество фонда с Ассоциацией ветеранов СВО?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».