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Общество

Продюсер Николай Скобеев вошёл в жюри конкурса короткометражного кино на фестивале «Западные ворота»

Продюсер Николай Скобеев стал членом жюри конкурса короткометражных фильмов на VII Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставили организаторы

Николай Скобеев также является учредителем кинокомпании «Синемаскоп», членом Союза кинематографистов России, членом гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов РФ, экс-руководителем научного департамента киностудии «Союзмультфильм».

Он также активно занимается развитием отечественной анимации: выступает с лекциями и мастер-классами, курирует образовательные проекты и является генеральным продюсером Всероссийского фестиваля студенческого и дебютного анимационного кино «Гнездо».

Николай Скобеев продюсировал анимационный фильм «Булгаковъ», удостоенный премий «Золотой орёл» и «Ника» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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