Клуб молодых семей создают в Порхове

13:01, 15 июля 2026, ПАИ

В Порхове стартовал новый проект, направленный на поддержку и объединение молодых семей. Об этом сообщила Порховская центральная районная библиотека на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Одним из инициаторов проекта стала местная жительница Александра Николаева, которая работает над созданием уютного пространства для общения, обмена опытом и совместного досуга родителей и детей.

Николаева приглашает жителей принять участие в обсуждении и выбрать название для клуба. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» она опубликовала призыв: «Присылайте свои варианты в комментарии или в личные сообщения. Самые интересные обсудим и выберем вместе!»

По словам организатора, в названии хотелось бы отразить тепло, уют, единство и радость. Все предложения принимаются до подведения итогов обсуждения, после чего лучшие варианты будут выбраны совместно.

Напомним, в Псковской области продолжается приём заявок на участие в конкурсном отборе социальных проектов молодых семей Псковской области. Участниками конкурса могут стать семьи от 18 до 35 лет включительно, которые проживают на территории региона, состоят в браке и воспитывают одного ребёнка и более. Молодые семьи могут получить финансовую поддержку своих проектов, направленных на достижение конкретных целей.

Заявку можно отправить до 26 июля на электронную почту molgrant@km.pskov.ru. Срок подведения итогов отбора – 14 августа.