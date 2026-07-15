Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полиция дала советы, как защитить велосипед от кражи

С наступлением летнего сезона в Псковской области возрастает количество краж велосипедов, скутеров и самокатов. Чаще всего транспорт похищают из подъездов и с улиц, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

В ведомстве рекомендовали жителям не оставлять велосипеды в подъездах, а забирать их домой или на балкон. Кроме того, транспорт не следует доверять незнакомцам.

Полицейские советуют оставлять велосипеды в зоне видимости камер, а также наносить гравировку на детали или маркировать их специальным составом, видимым в ультрафиолете. Быстросъёмное оборудование (насосы, фляги, велокомпьютеры, фонари) необходимо уносить с собой.

В УМВД рекомендуют хранить документы на велосипед, сделать его фото и запомнить особые приметы – неоригинальные детали, наклейки, царапины. Единственный гарантированный способ избежать кражи – не оставлять транспорт без присмотра.

Если кража произошла, необходимо немедленно сообщить в полицию по телефону 102 или 112. Пострадавшим советуют найти свидетелей, записать их контакты и обратить внимание на камеры рядом с местом происшествия. При обращении в полицию потребуются паспорт и желательно документы на велосипед или его подробное описание.

Владельцам рекомендуют проверять объявления о продаже подержанных велосипедов в СМИ и интернете, а также сообщить о краже знакомым. В случае самостоятельного обнаружения транспорта нужно сразу уведомить полицию.

В УМВД предупредили, что не стоит покупать велосипеды без документов у незнакомцев – это может привести к приобретению краденого имущества.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июля 2026

Капремонт школы №9 в Великих Луках начнётся в следующем году
15 июля 2026

Теперь можно: качество воды на городском пляже Пскова признали безопасным
15 июля 2026

Начальник УМВД Алексей Овсянников высоко оценил профессионализм сотрудников ПАИ
15 июля 2026

Елена Синёва запускает «Шпаргалку для родителей» на радио «Седьмое небо»
15 июля 2026

Персонажей мультфильмов представят участники Псковского сап-фестиваля
15 июля 2026

«Мегафон» упрощает бизнесу доступ к частным сетям
15 июля 2026

В Псковском кремле пройдёт исторический праздник «Малая дружина»
15 июля 2026

В Псковском перинатальном центре запустили диагностику репродуктивного здоровья без предварительной записи

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...