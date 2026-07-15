Персонажей мультфильмов представят участники Псковского сап-фестиваля

16:06, 15 июля 2026, ПАИ

26 июля рамках Псковского фестиваля сапсёрфинга «Псков САП фест» состоится конкурс костюмов. Участникам предлагают продемонстрировать образы любимых персонажей, а также побороться за главный приз – сапборд, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Главное требование к участникам – наличие костюма, отвечающего тематике «Герои мультфильмов». При этом образ не должен нарушать общепринятые нормы морали, пропагандировать насилие или нетерпимость, а также мешать управлению доской, создавать помехи другим гребцам или снижать плавучесть.

Регистрация участников пройдёт в день сап-фестиваля с 10:00 до 11:20 в специальной палатке у спуска на Набережной реки Великой (улица Георгиевская, д. 4). Также доступна предварительная регистрация через форму.

Жюри отберёт десять лучших образов, которые затем представят в формате дефиле на главной сцене. Победители определятся по итогам повторной оценки членами жюри, а также с учётом зрительского голосования – каждый гость фестиваля сможет отдать один голос за понравившийся костюм.

Обладатель первого места получит новый сапборд, призёры второго и третьего мест – дипломы и ценные подарки от партнёров. Финалисты конкурса будут отмечены дипломами за участие.

Участие в конкурсе и фестивале бесплатное.