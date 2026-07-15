Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Начальник УМВД Алексей Овсянников высоко оценил профессионализм сотрудников ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

Алексей Овсянников. Фото: ПАИ

Генерал-майор полиции поблагодарил редакцию за плодотворное сотрудничество, открытое конструктивное взаимодействие и неоценимую информационную поддержку УМВД России по Псковской области. Также он отметил высокий профессионализм сотрудников редакции в решении стоящих перед ними задач.

Ранее сотрудников издания также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, начальник СЗГУ ЦБ России Павел Шаптала, управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Сотрудники ПАИ вместе с коллегами по медиахолдингу. Фото: Екатерина Иванова

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года. На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июля 2026

В Псковской области презентовали 10-й том историко-документальной книги «Солдаты Победы»
15 июля 2026

Союз ветеранов пограничных войск и псковская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
15 июля 2026

Модельная библиотека открылась после ремонта в палкинской деревне

15 июля 2026

Жителей Опочецкого района поздравили с 82-й годовщиной освобождения края от немецко-фашистских захватчиков
15 июля 2026

Как осуществляется адаптация жилья для ветеранов СВО, рассказала Надежда Васильева
15 июля 2026

О возможностях трудоустройства и переобучения для ветеранов СВО рассказала Надежда Васильева
15 июля 2026

Более 90 тысяч обращений рассмотрел псковский филиал фонда «Защитники Отечества»
15 июля 2026

В Псковской области не зафиксировано случаев заражения кишечными инфекциями после купания

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...