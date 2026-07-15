Начальник УМВД Алексей Овсянников высоко оценил профессионализм сотрудников ПАИ

17:03, 15 июля 2026, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

Генерал-майор полиции поблагодарил редакцию за плодотворное сотрудничество, открытое конструктивное взаимодействие и неоценимую информационную поддержку УМВД России по Псковской области. Также он отметил высокий профессионализм сотрудников редакции в решении стоящих перед ними задач.

Ранее сотрудников издания также поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, начальник СЗГУ ЦБ России Павел Шаптала, управляющий отделением Центробанка РФ по Псковской области Андрей Токарев и главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.

Псковское агентство информации (ПАИ) было зарегистрировано в Минпечати как интернет-СМИ в апреле 2001 года, а первой публикацией, открывшей его историю, стала новость о карнавале в Пскове от 13 июля того же года. На первых этапах работы на сайте регионального СМИ выходило всего несколько новостей в день. За годы работы агентство превратилось в ведущий информационный портал Псковской области, выпускающий более 100 публикаций ежедневно.

В 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.