Елена Синёва запускает «Шпаргалку для родителей» на радио «Седьмое небо»

16:28, 15 июля 2026, ПАИ

Радиостанция «Седьмое небо» (107.1 FM) совместно с министерством образования Псковской области открывает программу «Шпаргалка для родителей» – простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Ведущая радиопроекта – опытный педагог и эксперт, директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

Когда начинать учить детей? Как справляться со стрессом детям, родителям и педагогам? Как работают «цифра» и ИИ в школе? В чём толк профессиональных конкурсов для воспитателей и учителей? Почему олимпиадникам легче жить в 11-м классе? В чём польза детских общественных объединений? Как детям отдыхать летом?

Эти и многие другие темы Елена Синёва будет обсуждать и готовить «Шпаргалки для родителей» вместе с признанными экспертами и специалистами в сфере образования каждый четверг на «Седьмом небе».

Первая «Шпаргалка для родителей» выйдет в эфир 16 июля в 09:20, 12:20, 20:20. Собеседником Елены Синёвой станет кандидат физико-математических наук, заместитель директора по образовательной деятельности и наставник «наноквантума» детского технопарка «Кванториум Псков» Александр Цветков.