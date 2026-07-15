Капремонт школы №9 в Великих Луках начнётся в следующем году
Когда планируется капитальный ремонт школ № 9 и 16 в Великих Луках, рассказала директор инженерно-экономического лицея, депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По школе № 9 уже принято решение, и в следующем году начнётся капитальный ремонт. Юлия Ярышкина уточнила, что в настоящее время ведётся необходимая подготовительная работа, а в конце этого года планируется объявить аукцион для определения подрядной организации.
Администрация Великих Лук уже подала заявку в министерство образования Псковской области для включения школы № 16 в программу капитального ремонта на один из следующих периодов. После принятия решения определят сроки проведения работ.
«Понимаю, насколько этот вопрос важен для учеников, родителей и педагогов. Буду и дальше следить за ходом реализации этих планов и обязательно информировать вас обо всех важных этапах», – заключила Юлия Ярышкина.
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