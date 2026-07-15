Теперь можно: качество воды на городском пляже Пскова признали безопасным

17:14, 15 июля 2026, ПАИ

Положительные результаты лабораторных исследований качества воды на городском пляже Пскова получило Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом сообщила главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора регионального управления Сабина Яхьяева в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Эксперт уточнила, что результаты проб из реки Ловати в Великих Луках и озера Балаздынь в Невельском районе будут известны в конце недели. Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит мониторинг качества воды и песка на территории пляжей региона по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

По словам Сабины Яхьяевой, изменения качества воды могут быть связаны с сезоном активных ливней. Загрязнение акватории может возникнуть из-за сброса ливневых вод, содержащих загрязняющие вещества с поверхности улиц и крыш зданий.

Мониторинг проводится с определённой периодичностью. Так, каждые десять дней отбираются пробы по микробиологическим показателям и раз в месяц – по санитарно-химическим. Песок также отбирают раз в месяц.

«При поступлении отрицательных результатов управление информирует органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты с предложением мер на ограничение или запрет купания», – резюмировала главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области.