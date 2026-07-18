Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Псковской области

17:58, 18 июля 2026, ПАИ

Этап выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва завершился сегодня, 18 июля. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

В 18:00 прекратился приём документов в избирательную комиссию Псковской области и окружные территориальные избирательные комиссии.

Отметим, что в регионе запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.