Пенсионерка с белым пакетом пропала в Пскове

10:29, 18 июля 2026, ПАИ

75-летняя Людмила Гаврилова (Соловьёва) пропала в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Со вчерашнего дня её местонахождение остаётся неизвестным. Пенсионерка была одета в синюю кофту, синие штаны с аппликацией цветов, белые кроссовки. С собой белый пакет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Людмилы Гавриловой, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по номеру экстренной службы 112.