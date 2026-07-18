В Порховском районе повторно задержали нетрезвого водителя: ВАЗ-2115 изъят

10:06, 18 июля 2026, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, установила дорожная полиция в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Полоное инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. Легковушкой управлял 23-летний местный житель. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.