Скрывается от следствия: псковская полиция ищет фигуранта дела о краже

14:44, 18 июля 2026, ПАИ

56-летнего Сергея Парфенюка разыскивает Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сергей Парфенюк скрывается от органов предварительного следствия. Объявлен в розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05 или 102, 112.