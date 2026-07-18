Записаться на оценку репродуктивного здоровья в Псковской области можно будет через мессенджер MAX

15:21, 18 июля 2026, ПАИ

О том, как в Псковской области проходит диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья, доложил глава региона Михаил Ведерников на заседании проектного комитета по президентскому нацпроекту «Семья» под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере МАХ.

«Мы стараемся сделать такой медицинский профосмотр максимально простым и доступным: расширили способы записи к врачам: очно, через «Госуслуги», кол-центры медорганизаций и региональный портал, а до конца года добавим запись через мессенджер МАХ», – отметил губернатор.

Вместе с этим организовали выезды многопрофильных бригад в учебные учреждения и районы области – приём ведут хирурги, гинекологи, специалисты УЗИ. Особое внимание в регионе уделяется поддержке медицинских кадров. В частности, врачам дефицитных специальностей, в число которых включены урологи, при трудоустройстве предусмотрена единовременная выплата в один миллион рублей.

Михаил Ведерников напомнил, что проверить репродуктивное здоровье могут все женщины и мужчины от 18 до 49 лет. Диспансеризация проводится раз в год, по итогам каждый получает заключение и персональные рекомендации. «Профилактика всегда эффективнее лечения. Не откладывайте визит к врачу: регулярная диагностика помогает выявить проблемы на ранней стадии и сохранить качество жизни», – заключил он.