Андрей Козлов подал документы для участия в выборах в Заксобрание Псковской области

17:46, 14 июля 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов подал документы в территориальную избирательную комиссию Куньинского района для участия в выборах депутатов регионального парламента. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, он выдвинут по одномандатному избирательному округу № 12 от Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В текущем созыве Заксобрания Андрей Козлов возглавляет комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.

Напомним, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.