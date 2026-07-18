Подвиг не забыт: в Острове отметили 82-ю годовщину освобождения города

16:08, 18 июля 2026, ПАИ

Мероприятие, посвящённое 82-й годовщине освобождения Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялось в рамках празднования Дня города, у памятного знака 146-й стрелковой дивизии. Об этом пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман

















В мероприятии приняли участие представители муниципалитета, ветераны и почётные граждане, депутаты областного и районного Собраний депутатов, военнослужащие Островского гарнизона, волонтёры и местные активисты.

Открыл митинг глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, подчеркнувший важную роль воинов, которые освобождали город и район, а также всех тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. «Сегодня мы находимся у памятных знаков, посвящённых воинам-освободителям – бойцам 146-й стрелковой дивизии, которые навсегда вписали свои имена в историю нашего района. Мы вспоминаем Героя Советского Союза Тараса Степановича Рымара, командиров полков этой дивизии – Клименко, Волченко, Трегубова, и комдива Сергея Исаевича Карапетяна, всех, кто освобождал Остров и нашу страну от фашистов», – отметил он.

Глава муниципалитета также поблагодарил участников местных молодёжных организаций за активное участие в патриотических мероприятиях, после чего самым активным из них вручил заслуженные награды. Из рук главы муниципалитета семеро ребят получили грамоты администрации Островского округа, а учащийся школы № 7 Данила Гусев – нагрудный знак «Юнармейская доблесть» III степени.

К поздравлениям островичей присоединились и другие почётные гости мероприятия. Перед присутствующими выступили помощник губернатора Псковской области, участник СВО, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, сын воина-освободителя Острова Николая Карпова, доктор политических наук, генерал-лейтенант Александр Карпов, внук освободителя города Острова, доктор медицинских наук Игорь Карапетян и настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман, который провел заупокойную литию по воинам, погибшим на поле брани и скончавшимся от ран.

«Мы свято чтим память тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал нашу независимость и позволил нам сейчас стоять здесь, под этим ярким солнцем. Спасибо вам, дорогие островичи, за то, что чтите и помните о них, ведь основа города – это память о его героях, а душа города – его жители», – сказал Михаил Каратыш.

В завершение митинга состоялось возложение цветов к памятнику воинам-освободителям, в которой приняли участие местные жители и гости города.