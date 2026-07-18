В Пскове кинофестиваль «Западные ворота» откроет фильм «Трудные папы»

16:54, 18 июля 2026, ПАИ

Фильмом открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдёт с 23 по 26 июля в Пскове, станет картина «Трудные папы» (2026) режиссёра Светланы Самошиной. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Съёмки начались в Москве, а затем творческая группа отправилась в экспедицию в Новороссийск, где прошла основная работа. Роль одного из сложных «пап» (возлюбленного покойной матери) исполнил известный музыкант Гарик Сукачёв. Компанию на съёмочной площадке ему составил Александр Лыков, воплотивший образ другого отца героини.

Чем закончится эта необычная история и удастся ли героям стать настоящей семьёй, можно будет узнать на церемонии открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Вход на все мероприятия кинофестиваля свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На творческие встречи можно попасть по предварительной регистрации. Подробнее об этом читайте здесь. С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры РФ.