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Общество

Фурам из Эстонии ограничили грузоперевозки по территории России

Грузовые перевозки для эстонских фур по территории России ограничили для всех видов товаров. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Изменения вносят в запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства от 30 сентября 2022 года. В пункте 4 слова «Республике Молдова» заменили словами «Республике Молдова и Эстонской Республике».

Запрет на грузовые перевозки с осени 2022 года действует для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Он не распространялся на продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумагу, зерновые продукты и другие категории. Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.

Но предполагаются и несколько исключений. Так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.

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