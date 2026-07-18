Фурам из Эстонии ограничили грузоперевозки по территории России

16:44, 18 июля 2026, ПАИ

Грузовые перевозки для эстонских фур по территории России ограничили для всех видов товаров. Об этом пишет РИА Новости.

Изменения вносят в запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства от 30 сентября 2022 года. В пункте 4 слова «Республике Молдова» заменили словами «Республике Молдова и Эстонской Республике».

Запрет на грузовые перевозки с осени 2022 года действует для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Он не распространялся на продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумагу, зерновые продукты и другие категории. Позже правительство ввело ограничения и на эти товары для Молдавии и Польши.

Но предполагаются и несколько исключений. Так, запрет не действует при перевозках в Калининградскую область, а также в некоторые районы Мурманской и других регионов.