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Общество

В Опочке сегодня отмечают День города

День города отмечают сегодня в Опочке. 18 июля наступила 82-я годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Красный маяк».

Празднование началось на живописном Валу, где прошёл парад колясок. Для маленьких гостей праздника подготовили водные аттракционы, рыбалку, дартс, виртуальные игры, аквагрим, батуты и многое другое.

На праздничные мероприятия, посвящённые 82‑й годовщине освобождения Опочки и района, приехали почётные гости из братской Республики Беларусь – городов Миоры и Россоны. Вместе с делегациями глава муниципалитета Юрий Ильин возложил цветы к стеле Героям‑освободителям на Советской площади.

  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»
  • День города отмечают в Опочке
    Фото: газета «Красный маяк»

В рамках торжественной части опочан и гостей города поздравил глава муниципалитета Юрий Ильин, к поздравлению присоединились и почётные гости из Республики Беларусь. Доброй традицией праздника стало награждение семей, которые идут вместе по жизни рука об руку уже много лет. Медалью «50 лет совместной жизни» награждена супружеская пара Аркадия и Любови Добичевых. Медалью «За любовь и верность» отметили супружескую чету Алексея и Ревмилы Ивановых. Продолжилось празднование концертной программой местных артистов, а также гостей города.

Вместе с этим состоялся турнир по пляжному волейболу, интерактивная экскурсия «Бои за освобождение Опочки» в музее-мельнице и многое другое. Дальше – вечерняя программа.

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