Фильмы из шести стран представят на международном конкурсе на кинофестивале «Западные ворота»

18:15, 18 июля 2026, ПАИ

Программу международного конкурса в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области











В рамках конкурса представят фильмы из России, Абхазии, Индии, Китая, Казахстана и Таджикистана. Из этих фильмов зрители выберут обладателя главной награды фестиваля – Гран-при «Западных ворот».

В программе конкурса кинокартины «Рыба на крючке» (2025, Таджикистан, режиссер Мухиддин Музаффар); «Театр – миф о реальности» (2025, Индия, режиссер Саджин Баабу); «Игроманка» (2025, Казахстан, режиссер Алдияр Байракимов); «Сломанное копьё» (2025, Китай, режиссер Сун Чуаньлин); «Мальчик-птица» (2025, Россия, реж. Савелий Осадчий); «Спасибо деду за Победу» (2025, Абхазия, режиссер Теймураз Тания).

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры РФ.