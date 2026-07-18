Житель Луги провалился в дупло клёна и сидел там сутки

17:52, 18 июля 2026, ПАИ

35-летний мужчина застрял в дупле клёна на высоте четырёх метров в Ленинградской области. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В экстренные службы поступило сообщение о ЧП около одного из домов в Луге. К месту происшествия направился личный состав 135 пожарной части. Оказалось, что мужчина провалился в дупло клёна глубиной около двух метров. Там он находился более суток, не имея возможности выбраться самостоятельно.

Пожарные спилили мешающие ветки и добрались до пострадавшего, его удалось спустить с дерева с помощью верёвочного оборудования. В госпитализации мужчина не нуждался.