День деревни празднуют в Черёхе

19:18, 18 июля 2026, ПАИ

697-летие со дня образования отмечает деревня Черёха Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

«Это один из старейших населённых пунктов Псковского округа, стоящий на одноимённой реке, которая была частью легендарного пути «из варяг в греки». В истории населённого пункта за столетия его существования немало и страниц воинской доблести. Славу предков преумножает нынешнее поколение защитников Родины – наша славная и непобедимая крылатая пехота», – отметили в администрации.

В День деревни в Черёхе на памятном камне, открытом в 2019 году, установили памятный знак в виде ладьи и сокола, олицетворяющий богатую историю населённого пункта. Также открыли памятник «Звезда героев», посвящённый современникам – защитникам Отечества. Инициатива об их установке исходила от самих жителей: от идеи до выбора места и открытия.

На церемонии собрались глава округа Наталья Фёдорова, заместитель главы Татьяна Васильева, депутаты окружного Собрания Андрей Ключко, Николай Сидоров и Елена Иванова, руководитель ТОС «Здоровый отдых» Татьяна Дмитриева, активисты, представители общественности, сослуживцы, близкие, соседи героев, чьи имена увековечены на памятнике, представители воинской части, ветераны Вооружённых сил и духовенство.

Кроме того, в рамках праздника активным гражданам вручили благодарственные письма администрации округа – за неравнодушие и участие в общественной жизни. Наталья Фёдорова вместе с Андреем Ключко и председателем Совета ветеранов 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Александром Кокоревым поприветствовали гостей праздника.

Для жителей местные артисты организовали концерт с участием военнослужащих полка, игровую программу и спортивный праздник.