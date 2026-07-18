Ситуация с топливом выравнивается в Пскове – Михаил Ведерников

18:38, 18 июля 2026, ПАИ

Ситуация с топливом в Пскове улучшается, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, сложности остаются в южных районах области, где есть только заправка «Сургутнефтегаз» и отсутствует бензин АИ-95. При этом «Татнефть» обещала увеличить объёмы поставки топлива.

Кроме того, в муниципалитетах региона продолжаются рейды, в том числе на территориях домовладений и в гаражных кооперативах. Во время проверок выявлены грубые нарушения – граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, что категорически запрещено правилами противопожарного режима. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.4 КоАП РФ.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX











«Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не храните бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах. Берегите себя и своих близких!» – заключил глава региона.