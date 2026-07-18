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Культура

На «Крестьянский детектив» приглашают псковичей в Палаты у Сокольей башни

Игра-поиск «Крестьянский детектив: по следам ухвата и самовара» пройдёт в Палатах у Сокольей башни, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вас ждёт увлекательное путешествие в мир русского дома. Участникам предстоит раскрыть «запечные» тайны, прикоснуться к секретам традиционных ремёсел, найти ответы на загадки и получить приз», – отметили в музее.

Получить маршрутный лист для игры-поиска можно в кассе Палат у Сокольей башни при покупке билета.

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