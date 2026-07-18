На «Крестьянский детектив» приглашают псковичей в Палаты у Сокольей башни

18:49, 18 июля 2026, ПАИ

Игра-поиск «Крестьянский детектив: по следам ухвата и самовара» пройдёт в Палатах у Сокольей башни, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Вас ждёт увлекательное путешествие в мир русского дома. Участникам предстоит раскрыть «запечные» тайны, прикоснуться к секретам традиционных ремёсел, найти ответы на загадки и получить приз», – отметили в музее.

Получить маршрутный лист для игры-поиска можно в кассе Палат у Сокольей башни при покупке билета.