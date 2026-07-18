Образовательная программа пройдёт в рамках кинофестиваля «Западные ворота»

19:59, 18 июля 2026, ПАИ

Образовательная программа, объединяющая начинающих кинематографистов и профессионалов индустрии, пройдёт на площадке Школы креативных индустрий в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы









Для участников пройдут мастер-класс по режиссуре игрового кино от режиссёра Андрея Егорова, интерактивный коворкинг, где студенты-режиссёры и начинающие актёры смогут познакомиться, обменяться опытом и вместе поработать над творческими задачами, а также открытый диалог с заслуженным артистом России Владимиром Литвиновым.

Кроме того, запланирована специальная программа «Снимаем кино за 14 дней» в рамках конкурса «Киностарт». В её рамках зрители увидят лучшие конкурсные работы. Завершится встреча награждением победителей.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры РФ.