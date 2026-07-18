Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове

18:54, 18 июля 2026, ПАИ

Тело мужчины обнаружили в реке Великой в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Водолазы областной службы спасения в ходе поисково-водолазных работ извлекли тело из реки и передали следственно-оперативной группе.

Личность устанавливается, на вид погибшему около 30 лет.

Обстоятельства происшествия выясняются.