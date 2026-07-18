Труп мужчины извлекли из реки Великой в Пскове
Тело мужчины обнаружили в реке Великой в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Водолазы областной службы спасения в ходе поисково-водолазных работ извлекли тело из реки и передали следственно-оперативной группе.
Личность устанавливается, на вид погибшему около 30 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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