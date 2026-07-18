Псковичку оштрафовали за пропаганду нацистской символики

19:37, 18 июля 2026, ПАИ

Жительница Пскова предстала перед судом за пропаганду нацистской символики, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина обвинялась в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Псковский городской суд признал ее виновной и оштрафовал на тысячу рублей.