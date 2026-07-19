Пожилую островичку подозревают в фиктивной регистрации женщины

09:36, 19 июля 2026, ПАИ

Жительница Островского муниципального округа подозревается в фиктивной регистрации гражданки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одном из населенных пунктов Островского района 59-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку. При этом последняя фактически по месту регистрации не пребывала.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.