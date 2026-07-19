Пожилую островичку подозревают в фиктивной регистрации женщины
Жительница Островского муниципального округа подозревается в фиктивной регистрации гражданки, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в одном из населенных пунктов Островского района 59-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданку. При этом последняя фактически по месту регистрации не пребывала.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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