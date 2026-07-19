Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках
Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома № 23 на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение.
На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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