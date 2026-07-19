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Происшествия

Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках

Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома № 23 на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение.

На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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