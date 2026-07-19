Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Великих Луках

11:51, 19 июля 2026, ПАИ

Семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома № 23 на улице Вокзальной в Великих Луках. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение.

На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.