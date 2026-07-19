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Происшествия

Скрывающегося от следствия мужчину разыскивают в Псковской области

Сотрудники полиции разыскивают 30-летнего жителя Пскова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем дорожно-транспортное происшествие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В отношении Сулаймона Азамат угли Омонова, студента одного из псковских вузов, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным ОМВД России по Псковскому району, разыскиваемый скрывается от органов предварительного следствия.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении гражданина, просят оказать содействие следствию и обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05, а также по единым номерам экстренных служб 102 и 112.

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