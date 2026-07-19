Грозы и дожди пройдут по Псковской области 20 июля

09:54, 19 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют ночью местами, а днем в большинстве районов кратковременные дожди, вечером в отдельных районах пройдет гроза.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывы могут достигать 15-18 м/сек.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем ожидается от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.