«Кино в мешках» и эксклюзивные показы: названы главные площадки фестиваля «Западные ворота»

16:20, 19 июля 2026, ПАИ

Главные площадки Международного кинофестиваля «Западные ворота» назвали организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы















Торжественные церемонии открытия и закрытия кинофестиваля по традиции пройдут в Большом концертном зале Псковской филармонии на улице Некрасова, 24.

Еще одна площадка – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2).

Конкурсные показы, а также творческие встречи с актёрами и режиссёрами состоятся в кинотеатре «Смена» на Октябрьском проспекте, 17а. Площадкой документального и короткометражного кино станет Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва на площади Ленина, 3. Здесь также пройдут выставки и творческие встречи с участниками фестиваля.

Творческие встречи с мастерами киноиндустрии и круглые столы зрители смогут посетить на мультимедийной площадке Псковского агентства информации на улице Ленина, 6а. Посмотреть кино под открытым небом и отдохнуть в уютной атмосфере можно будет в «Палатах Постникова» (улица Олега Кошевого, 2), где вновь пройдет формат «кино в мешках».

Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодежи «Лофт» на улице Спортивной, 1б. Еще одной площадкой кинофестиваля станет Школа креативных индустрий на Октябрьском проспекте, 27б.

Организаторы напомнили, что показы кинофестиваля пройдут не только в Пскове, но и в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры РФ.