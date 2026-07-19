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Общество

Что делать при утере или краже банковской карты, напомнили псковичам

О мерах предосторожности при утере или хищении банковской карты напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Чтобы не утерять банковскую карту, в ведомстве рекомендуют носить её с другими вещами. Например, можно положить её под прозрачный чехол мобильного телефона. Носить карту лучше в кошельке или портмоне – так меньше шансов её потерять. Можно купить для банковской карты отдельный чехол с застёжкой на цепочке, добавили в полиции.

Если банковская карта всё-таки была утеряна или похищена, то для сохранения денежных средств нужно сразу же заблокировать её, позвонив в банк, или воспользоваться мобильным приложением. Если картой уже воспользовался злоумышленник, расплатившись за товар или услугу, необходимо обратиться в полицию и написать заявление, подробно описать произошедшее, указав номер банковской карты, а также размер списанной суммы.

При этом если владелец карты нашел ее сам или карту вернуло третье лицо, то для обеспечения безопасности денежных средств лучше ее перевыпустить. Номер счета при этом останется прежним, изменится лишь номер карты, CVV/CVC – код и пин-код.

Для сохранения наличных средств можно их снять или перевести на другой счет с помощью онлайн-перевода через мобильное приложение банка или через личный кабинет. Также можно сделать это через банкомат, поскольку в некоторых банкоматах имеется функция снятия наличных без физического носителя по номеру телефона. Необходимо будет подтвердить операцию СМС-кодом, который придет на привязанный к карте номер, либо по биометрическим данным.

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