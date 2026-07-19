Почти на четверть увеличилось число погибших от огня в Псковской области

10:39, 19 июля 2026, ПАИ

Рост числа пожаров зафиксирован в Псковской области, сообщили ПАИ в Противопожарном лесном центре региона.

Количество возгораний возросло на 15%, а число погибших от огня увеличилось на 24%.

Чтобы не допустить пожара, следует строго соблюдать правила безопасности в лесу, отметили в центре.

В частности, нельзя разводить костры вне специально оборудованных мест, бросать непогашенные окурки или спички, а также оставлять в лесу мусор, так как стекло может сработать как линза и вызвать возгорание.

При обнаружении дыма или огня следует незамедлительно позвонить по телефону 112.