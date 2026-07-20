Глава Пскова держит на контроле ход капремонта старого корпуса ПИЛГ

11:44, 20 июля 2026, ПАИ

Ход работ в старом корпусе Псковской инженерно-лингвистической гимназии, расположенном на улице Юбилейной, 56, находится на контроле у главы Пскова. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX









В школе изменили старую планировку: рабочие перенесли перегородки, чтобы классы стали большими и просторными. Завершены ключевые этапы по обновлению системы отопления, сделана стяжка пола и смонтированы потолки. Параллельно прокладывается электрика по всему зданию, активно идёт облицовка стен и укладка напольной плитки. В кабинетах, где завершены отделочные работы, приступили к покраске стен.

«Продолжим оказывать содействие в капитальном ремонте этого здания, чтобы ко Дню знаний в этих стенах зазвучал детский смех и шелест тетрадок», – отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что на оснащение пищеблока и гардероба в гимназии ПИЛГ на Юбилейной, 56 выделили ещё два миллиона рублей. Дополнительное финансирование позволит повысить комфорт и функциональность школы, а также осуществить работы ещё в одном блоке основного здания.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».